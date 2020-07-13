Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon
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Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon

Uzungöl'de yerli turistle sakin sezonTRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl son yılların en sakin sezonunu geçiriyor.

13.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:38

Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon

TRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl son yılların en sakin sezonunu geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla yabancı turistlerin gelemediği turizm merkezi, az sayıda yerli turiste kaldı. Uzungöl'e gelenler doğa yürüyüşü yapıyor, fotoğraf çektiriyor.

Koronavirüs salgını sonrası başlayan turizm sezonu ile birlikte kapılarını açan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, son yılların en sakin dönemini yaşıyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı otel, pansiyon, motel gibi tesisler boş kaldı. Normalleşme sürecine uygun olarak gerekli hijyen tedbirleri alınan işletmeler, müşterilerini bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla yabancı turistlerin gelemediği turizm merkezi az sayıda yerli turiste hizmet veriyor. Uzungöl'e gelenler doğa yürüyüşü yapıyor, fotoğraf çektiriyor.

Şanlıurfa'dan Uzungöl'ü ziyarete gelen Mehmet Halkalı, "Yağmura tutulduk burada, Urfa çok sıcak olduğu için şortlarla çıktık yağmura hazırlıksız yakalandık. Uzungöl görülmesi gereken yerlerden biri bence? dedi.

İlk defa geldiği Uzungöl'ü hayranlıkla izlediğini söyleyen Ekrem Onurcan da "Burası bir cennet adeta, her karesini fotoğraflayarak aileme gönderiyorum. Türkiye'nin her yeri çok güzel ama burası gerçekten çok güzel. Şu an sakin bir anına denk geldim geldiğim Uzungöl'ü rahat rahat geziyorum? ifadelerini kullandı.

'ÖNCEKİ SEZONLARI ARIYORUZ'

Turizm işletme sahibi Murat Koç ise yabancı misafirlerin olmadığı Uzungöl'de zaman zaman yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Dönem dönem yoğunluk yaşasak da önceki sezonları arıyoruz. Uzungöl'ün çok serin bir havası var. Şehirde sıcaktan bunalıp yaylaya gitme olanağı olmayanlar Uzungöl'ü tercih ediyorlar, yağmurla birlikte gezilerini sürdürüyorlar. Biz işletme sahipleri de pandemi kuralları çerçevesinde onlara en hassas hizmeti vermeye devam ediyoruz? dedi.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz de geçen yılardaki müşteri potansiyelini aradıklarını belirterek, "Bu sezon misafirlerimizin çoğunluğu yerli turistlerden oluşuyor. Özellikle sahil kesiminde havalar sıcak gittiği zaman serinlemek isteyenler Uzungöl'ü tercih ediyorlar. Yurtdışı rezervasyonlarımız var ancak devam eden pandemi süreci onları da tedirgin ediyor. Uçuşlarla ilgili bir sıkıntı olabileceğini düşünerek rezervasyon yaptırmaktan kaçınan misafirlerimiz söz konusu. İşletmelerimiz gelen misafirlerimize pandemi kuralları çerçevesinde en hassas hizmetleri sunuyorlar. Uzungöl artık herkes tarafından bilinen bir turizm merkezi. Fırsat bulup buraya gelen misafirlerimiz yağmur da yağsa doğanın onlara sunduğu bu muhteşem güzelliği görmek için gezmeye devam ediyorlar? açıklamasında bulundu.

Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon

Kaynak: DHA

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