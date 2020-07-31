Uzungöl'de onları gören şaşırıyor
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Uzungöl'de onları gören şaşırıyor

Uzungöl'de onları gören şaşırıyor Atlı jandarma devriye timi dünyaca ünlü turizm merkeze Uzungöl'de göreve başladı Uzungöl'de güvenliği artık JAKEM ekibinden 'Efsane', 'Ece' ve 'Tuna' sağlayacak Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi göl etrafında dolaşarak güvenliği...

31.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:47

Uzungöl'de onları gören şaşırıyor

Atlı jandarma devriye timi dünyaca ünlü turizm merkeze Uzungöl'de göreve başladı

Uzungöl'de güvenliği artık JAKEM ekibinden 'Efsane', 'Ece' ve 'Tuna' sağlayacak

Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi göl etrafında dolaşarak güvenliği sağlıyor

TRABZON - Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de atlı jandarma timi göreve başladı. Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler atlı jandarma timini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan Uzungöl'e gelen 'Efsane', 'Ece' ve 'Tuna' adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören atlı jandarma timi, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde görev yapacak.

Özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde yoğunluğun yaşandığı Uzungöl'de yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak olan atlı jandarma timini görenler şaşkınlarını gizleyemiyor. Kısa sürede vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi, göl etrafında dolaşarak güvenliği sağlıyor. Özellikle küçük çocukların ilgi gösterdiği atlı jandarma timi ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.

Bayram tatilinde göl çevresinde yoğun olarak görev yapacaklar

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Uzungöl'e gelen Ziya Aslan, "Daha önce atlı jandarma görmedim. Çok güzel bir duygu. İnsanların böyle güzel bir ortamda güvenliğinin sağlanması çok güzel. Katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum" derken, yine bayram tatili için Bursa'dan gelen Halil Ketenci ise "Atlı jandarma ekipleri gölün etrafını geziyorlar. Atlar buraya farklı bir hava kattı" şeklinde konuştu.

Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk de, atlı jandarma timinin Uzungöl'e çok güzel bir canlılık getireceğini dile getirerek "Pandemiden dolayı Uzungöl'de turizm potansiyeli düştü. Gelen turistlerde atlara büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"Atlı jandarma timi Uzungöl'e doğallık katıyor"

Uzungöl'de esnaflık yapan Resul İnci ise atlı jandarma timini görünce mutlu olduklarını kaydederek, "Devletimizin bize verdiği değeri gördük. İçişleri Bakanlığımıza, Jandarma Genel Komutanlığı ve JAKEM'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelen turistlerin ağırlanması konusunda bir yanlışlık yaşanmaması için uğraştıklarını gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Devletimizden ve askerimizden gurur duyuyoruz. Görsellik olarak buraya çok büyük bir doğallık katıyorlar. İnsanların hayvan sevgisi var. Özellikle Türklerde at sevgisi çok fazla. At gördüğümüzde eski anılar canlanmış gibi oluyor. Seviniyoruz. Burada olmaları bizim için çok önemli. Jandarma ekipleri her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

Uzungöl'de onları gören şaşırıyor

Kaynak: İHA

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