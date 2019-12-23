Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (2)
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Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMATrabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu.

23.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:40
Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi 'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen  48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.


Kaynak: DHA
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