Uzungöl'de kaçak yapı sahiplerinin yıkım nöbeti

17.10.2019 12:25

TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımı için sahiplerine verilen süre 5 Ekim'de doldu. Ancak 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmaması ve itirazları nedeniyle yıkımlar yapılamadı. Bazı yapı sahipleri, tepkili oldukları yıkımlar için Uzungöl girişindeki yol üzerinde çadır kurup nöbete başladı. Aralarında değişim yaparak bekleyişlerini sürdüren yapı sahipleri, yıkımların durdurulmasını istedi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Bu yapıların 118'inin imar barışına uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Trabzon Valiliği'nce kaçak ve çarpık yapıların yıkılmasına karar verildi. Kararın ardından Çaykara Belediyesi tarafından, bahse konu yapı sahipleri tebligatlarla bilgilendirdi, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve 5 Ekim'e kadar yıkıma uygun hale getirilmesi istendi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYORİmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre doldu. Ancak sahipleri yapılar boşaltmayınca, yıkım çalışmalarına başlanamadı. Uzungöl'de bekleyiş sürerken, bu ay içerisinde yıkımın başlayacağı bildirildi. Yıkımı planlanan bahse konu yapılar içerisinde otel ve apart otellerin yanı sıra, konut ve bazı kafeterya- restoran gibi işletmelerin yer aldığı, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra sahiplerince ilaveler yapılarak bölgede kaçak yapılaşmaya gidildiği belirtildi.İŞ MAKİNESİ NÖBETİNE BAŞLANDIUzungöl'de apart, pansiyon ve otel gibi yıkılması planlanan bazı yapıların sahipleri, yıkımlar için Uzungöl'e 2 kilometre mesafede yol kenarına çadır kurup nöbete başladı. Aralarında gece gündüz nöbet değişimi yaparak iş makinesi bekleyişini sürdüren yapı sahipleri, yıkımların durdurulmasını, mağdur edilmemelerini istiyor.'BİZE SÖZ HAKKI VERİLMEDİ'Yıkımlarda kendilerine söz hakkı tanınmasını isteyen turizm işletmecisi Halil İnci, bölgede 13 gündür iş makinesi nöbeti tuttuklarını ifade ederek, "Uzungöl'de 57 yıldır imarsızlık problemi var. İnsanlar doğayı tahrip ettiğimizi düşünüyor. Bize kimse burada nasıl yaşadığımızı sormadı. Alınan karar afaki bir şekilde alındı. İhtiyaçlarımız dahilinde bir yapılaşmaya gittik. Burada bir ölçü bize verilmediği için, biz de bu yapıları yapmış bulunduk. Sonra bize boşaltmamız için yapılarımızı tebligat gönderdiler. Burada bize söz hakkı verilmedi. Yıkımlara müsaade etmemek için 13 gündür iş makinesi nöbeti tutuyoruz. İlk etapta 60 yapının yıkılacağını biliyoruz. Toplamda 118 yapı var. Buradaki insanlara bu yıkımların geri dönüş maliyeti 70 milyon civarında. Buradaki insanlar bankadan aldıkları kredilerle burada yapılar yaptı. Bunları yıkmak demek, hayatlarını borç batağına itmek demek" dedi.'NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK'Yıkım ekiplerinin ne zaman geleceğinin bilgisinin verilmediğini anlatan İhsan Özkan ise, "Buradaki imar kirliliğinin biz de farkındayız. Bu bizim için de bir sorun. Bu soruna çözüm getirilmesi gerekiyor. Bizler de yasal zemine oturmak istiyoruz. Bugün yıkımlarla bize geliyorlar. Kimse sormuyor ki o insanların durumu nedir. Hangi aşamalarla bu hale geldiler. Yıkımların yapılacağı bu yapılardakiler hayatları boyunca çalışıp, borçlanıp bina yaptılar. Bu adamların evlerini, yapılarını yıkmak onların hayatlarını yıkmaktır. Bize 5 Ekim'de tebligatlar yapıldı. Her an yıkım için gelebilirler diye biz de burada gece gündüz nöbet tutmaya başladık. Sonuçta benim burada hayatımı yıkmaya geliyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz ve kararlıyız" diye konuştu.'118 YAPININ YIKILMASI SORUNU ÇÖZMEZ'Günlerdir nöbet tuttuklarını, evlerinden uzak kaldıklarını belirten Teyfik Şahin de, "Halkın haklı olduğunu anlatmak ve haksız yıkıma karşı gelmek için günlerdir burada gece gündüz nöbet tutuyoruz. Ailemizi göremiyoruz, doğru düzgün beslenemiyoruz. İnsanlar burada uyuyamıyorlar. Bütün birikimlerini buraya yatırmışlar. İnsanların büyük borçları var. Biz burada bekleyeceğiz. Buraya imarın gelmesini biz de çok istiyoruz. Ama uygulanabilir bir imar gelsin. Kısa vadede yıkımların bir sonuç getirmeyeceğini biliyoruz. 118 yapının yıkılması Uzungöl'deki bu sorunu çözmez. Burada uzun vadede bir plan yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA