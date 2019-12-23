Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı
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Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına başlandı.

23.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:44
Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı

'un ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden 'de 65 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı, bölgeye giden iş makineleriyle saat 06.00'da başladı.

Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına kimsenin girişlere izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı
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