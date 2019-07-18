Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik (2)

9 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektirirken vatandaşlarla aralarında arbede yaşanan Irak uyruklu 9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey Irak'tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara/Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA