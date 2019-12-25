Uzungöl'de fırtına etkili oldu
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Uzungöl'de fırtına etkili oldu

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

25.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:20
Uzungöl'de fırtına etkili oldu

'un ilçesindeki ünlü turizm merkezi 'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına elektrik nakil hattı direklerini, bankları ve trafik işaret levhalarını devirdi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle banklar ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle elektrik nakil hattı direkleri devrildi, bölgede elektrikler kesildi. Elektrik dağıtım şirketi, direklerin dikilmesi, belediye ekipleri devrilen tabela ve bankların kaldırılması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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