Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı
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Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı Trabzon'un Çaykara ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

07.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:36

Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayserili olduğu öğrenilen Kübra Yurdakul 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ile birlikte gezmek üzere Uzungöl'e geldi. Uzungöl'den elektrikli bisiklet kiralayan Kübra Yurdakul Uzungöl'den Demirkapı istikametine doğru kiraladığı bisikleti ile yola çıktı. Çatma Mevkiinden Multat Köyü istikametine hareket eden Yurdakul ikinci virajı geçtikten sonra geriye dönmek istedi. Elektrikli bisikleti çevirmek için kızlarını bisikletten indiren Kübra Yurdakul bisikleti çevirmeye çalışırken bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Derenin içinde de yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Yurdakul için vatandaşlar tarafından kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 Yaşındaki Kübra Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kübra Yurdakul'un 6 ve 8 yaşındaki iki kızı Uzungöl Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinden alınarak Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Uzungöl'de elektrikli bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Kaynak: İHA

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