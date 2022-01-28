Uzungöl'de beyaz güzellik

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl'de, güzel manzaralar ortaya çıktı. Göl yüzeyi, kısmen buz tuttu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, 10 gündür aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza büründü. Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle güzel manzaralar oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, göl çevresinde kar kalınlığı 50 santimetre, yükseklerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışının sürdüğü turizm merkezinde, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlanıyor. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyi de kısmen buz tuttu.

Fotoğraf tutkunu olduğunu belirten Halit Kadir de "Uzungöl'e gelen misafirlerin fotoğraflarını çekiyoruz. Muhteşem kartpostallık bir manzara var burada. Yaz kış güzel bir alan, muhteşem doğası harika. Kısmen buz tuttu göl. Arap turistlerin çok ilgisini çekiyor. Onlar burayı cennetten bir köşe olarak tabir ediyorlar" diye konuştu.