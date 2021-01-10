Uzungöl'de akü hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı
10.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:30
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 217 akü çaldığı gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 217 akü çaldığı gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki bir iş yerinden farklı ebatlarda akü çalındığı ihbarı üzerine Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, olayla ilgili M.A ve E.A'yı yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk