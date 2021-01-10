Uzungöl'de akü hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uzungöl'de akü hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

10.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:30
Uzungöl'de akü hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 217 akü çaldığı gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 217 akü çaldığı gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki bir iş yerinden farklı ebatlarda akü çalındığı ihbarı üzerine Uzungöl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, olayla ilgili M.A ve E.A'yı yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlker Başbuğ Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Prens William Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzungöl'de akü hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 17:30:35. #1.15#
title