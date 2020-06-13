Uzungöl bu proje ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak
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Uzungöl bu proje ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak

Uzungöl bu proje ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl, önümüzdeki Sonbahar'da başlayacak çalışma ile eski görünümüne kavuşacak.

13.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:22

Uzungöl bu proje ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak

TRABZON - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl, önümüzdeki Sonbahar'da başlayacak çalışma ile eski görünümüne kavuşacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatılıyor. Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Uzungöl için harekete geçildi. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Sonbahar'da çalışmalara başlanılacağı ve toplam 12 milyon TL'lik üstyapı çalışmasının gerçekleştirileceği Uzungöl'de eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar onarılacak. Büyükşehir Belediyesi 30 Haziran'da ihaleye çıkarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl'ü eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalara başlayacak. Geçen yıl altyapı çalışmaları tamamlanan Uzungöl'ün 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

Uzungöl'ün giriş ve çıkışına yapılacak otopark ile trafik sorunu ortadan kalkacak

40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte harekete geçilecek. Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl için bir otopark projesi de hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret etmesiyle yoğun trafiğin yaşandığı Uzungöl'de giriş ve çıkışlarda yapılacak otopark ile trafik sorunu ortadan kaldırılacak.

Kaçak yapılar yıkıldı

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1989 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzungöl'de de gerekli incelemelerini tamamlayarak kaçak yapıların yıkımı için karar vermişti. İmara aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapılardan bazıları tamamen yıkılmış bazılarında ise kat ekşitilmesine gidilmişti. 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen yıkımlarda vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi

Öte yandan son olarak dün Trabzon, Rize ve Gümüşhane illerinde bakanlığı ile ilgili projeleri takip için bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'de yapacakları çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Murat Kurum "Ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği bir Uzungölümüz var. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl'deki, Ayderimizdeki, Türkiyemizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede valiliğimizle birlikte kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Diğer taraftan Uzungöl'deki kaldırımların, sokakların aydınlatmalarının iyileştirilmesi kapsamında tıpkı Ayder'de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz. İnşallah orada giden vatandaşlarımız orada huzurlu bir şekilde vakit geçireceği sosyal alanların, yürüyüş alanlarının içinde olduğu projeyi Büyükşehir Belediyemizle İller Bankanı Genel Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Bu çerçevede ilk etapta yaklaşık 3 milyon lira bedelli bir projeyi başlatıyoruz. Haziran ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek Temmuz ayı içerisinde de hızlı bir şekilde imalatlara başlayacağız. İkinci etabını da inşallah yıl bitmeden yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bakanlığımızın bünyesindeki projeyi de ihalesini gerçekleştireceğiz. Oraya hem maddi anlamda hem de teknik anlamda her türlü desteği verip Uzungölümüzü dünya markası haline getirecek projeleri adımları da inşallah yapıyor olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Uzungöl bu proje ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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