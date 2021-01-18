Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
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Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

18.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:34
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu.

TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu. 

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçları ile çevrili gölde seyirlik manzaralar oluştu. Göl kıyısında yürüyüş yapan turistler, karın ve doğanın keyfini çıkardı. Esnaf Uğur Kırbıyık, "Uzungöl'e yağan kar sonrası birçok ziyaretçi bu güzelliği görmeye geldi. Uzungöl zaten güzeldi kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe büründü" dedi.


- Trabzon
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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