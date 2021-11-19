Uzundere Meydanı'nda sona doğru

Çalışmalar kapsamında köy pazaryerinin düzenlenmesi büyük ölçüde tamamlandı. Köy meydanı da baştan sona yenilenerek, modern ve kullanışlı bir hale getiriliyor.

Yüklenici firmanın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplam 1500 metrekare yüzölçümündeki projeyle köy meydanı, kütüphane, muhtarlık ve spor kulübü binalarının bulunduğu alan baştan sona yenileniyor. Bölgeye, dinlenme yerleri, sosyal etkinlik, çocuk oyun ve yetişkin spor alanları ekleniyor. Ayrıca, köydeki üretici kadınların öncülüğünde perşembe günleri kurulan pazaryerinin de üzeri kapatıldı. Böylece tezgâh ve esnafın yağmurdan, güneşten korunması sağlandı.

Modern ve rahat

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan Uzundere'ye, ilçeye bağlı diğer köyler gibi sahip çıktıklarını söyledi. Köy meydanını modern ve kullanışlı duruma getirmenin yanı sıra, her perşembe kurulan ve yoğun ilgi gören pazaryerini de düzenlediklerini belirten Başkan Selvitopu, "Çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Proje ortaya çıktığında, gerek burada yaşayan vatandaşlarımız gerekse köye gelen konuklar daha rahat ve modern bir ortamda bulunacaklar" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'yle birlikte Uzundere Kentsel Tasarım Projesi'ni hazırladığını da hatırlatan Başkan Selvitopu, "Köyümüzün değerlerine sahip çıkmak ve bunları geleceğe taşımak için, süreç içinde bu projeyi de yaşama geçireceğiz" diye konuştu.

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