Uzundere 'Dut'u Esker ile Ekonomiye Kazandırılıyor

Uzundere dutu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esker AŞ.'nin çalışmaları kapsamında ekonomiye kazandırılıyor. Bölgede yaygın olarak yetiştirilen dut istihdama katkı sağlıyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Esker AŞ. yapmış olduğu çalışmalar ile bölgesel bazda ses getirecek, bölgenin kalkınmasını hızlandıracak ve bölgede istihdam oranını artıracak projeler üretmeye devam ediyor. İştirak şirketi olarak 2012 yılından itibaren faaliyete giren 2014 yılı itibari ile çalışmalarında ivme kazanan Esker AŞ. şehre ve insana olan katkılarını her geçen gün artırıyor. Şehirde sadece bir alana yönlenmeyen, şehre katma değer sunma çabasında olan şirket, yapmış olduğu AR-GE ve fizibilite çalışmaları ile birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Her projesinde bir soruyu temel alan ve bu soruya cevap vererek araştırmalarına başlayan şirket yetkilileri bu kez "Erzurum'un neyi meşhur?" sorusundan yola çıktı. Uzayıp giden liste ve uzayıp giden toplantılar sonrasında birkaç madde üzerinde araştırma yapılmasına karar verildi. Maddeler üzerinde AR-GE ve fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra Erzurum'un eşsiz lezzetteki dut meyvesi üzerinde çalışılmaya karar alındı.



"Ürünümüz artık değerleniyor"



Uzundere ilçesinde yoğun olarak yetişen dut, salt olarak tüketilebilirken kuruyemiş olarak da sofralarda yerini alıyor. Bunların yanı sıra meyveyi paha biçilemez kılan özelliği birçok derde deva olan pekmez üretiminde de kullanılabilmesi. Tortum ve Uzundere çevresinde yapılan araştırmalar neticesinde bölgede bol miktarda dut ağacının bulunduğu ve yöre halkının bu dutların bir kısmını geleneksel yöntemlerle işlediğini ve dutların büyük bir kısmının dalından dökülerek zayi olduğunu belirlemesiyle Erzen pekmezlerinin serüveni başladı. Tesisin kurulmasının ardından ilçenin önde gelenleri ve yöre halkı ile yapılan görüşmeler neticesinde dut alım işlemi yapıldı. Dut üreticileri bu kapsamda hem kendi ürününü getirirken hem de ürünlerin toplatılması talebinde bulunabiliyor. Durumdan memnun olan vatandaşlar ise, memnuniyetlerini "Öncesinde çöpe giden ürünümüz şimdi artık değerleniyor" ifadesini kullandı.



Amaçlarının bölge istihdamına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Esker A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk, "Uzundere taşı toprağı altın denilebilecek bir toprak parçası. Karadeniz iklimi ve karasal iklimin geçiş noktasında yer alan bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Erzen markası adı altında üretim tesisimizi kurduk. Bu tesisi kurarken gözettiğimiz üç temel esas vardı; Erzurum'un gizli kalmış güzelliklerini öne çıkarmak, iş kolunu kuracağımız bölgeye ekonomik bir döngü sağlamak ve bölgenin istihdamına katkıda bulunmak. Prensibimiz bu üç temel esasımızdan ödün vermeden en verimli çalışmayı yapabilmekti. Ar-ge çalışmalarımız bizi en doğru alanın Uzundere olduğuna yönlendirdi. Şimdilerde dut pekmezi, süzme bal kuşburnu ve kızılcık meyve suları, ceviz, çerezlik dut, dağ kekiği ile başladık fakat Doğu Anadolu Bölgesi o kadar verimli bir toprak ki bunun sadece bir başlangıç olduğunu çok kısa sürede çok daha farklı ürünlerin halka sunulacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.



Deri atölyesi de açıldı



Esker'in Erzurum'da devam ettirdiği bir diğer proje de dericilik sektörünün Erzurum'da geliştirilmesi oldu. Erzurum organize sanayisinde bulunan tesis deri üzerine yapılacak bütün ürün ve ürün çeşitlerini en kaliteli şekilde, sağlıklı ve güvenilir bir yol izleyerek marka yapmak için çalışıyor. Unutulmuş deri işleme zanaatını tekrar canlandırıp, Erzurum'da deri işçiliğini ve buna bağlı olarak deri dabaklama tesislerini tekrar üretime teşvik etmek amacında olan Erzen Deri Atölyesi, verdiği mesleki eğitim kursları ile geleceğe ilmek atıyor. Başlatmış olduğu yeni projesinde Dumlu Açık Cezaevindeki mahkumlara destek olmak amacını taşıyan ve şirket bünyesinde işletilen Erzen Deri Atölyesi, Dumlu Açık Cezaevi mahkumlarına deri çanta dikimi ve işlemeciliği hususunda eğitim sunuyor. Sosyal hayata entegrasyonun sağlanmasını hedefleyen bu proje kapsamında projeye dahil olan bireyler deri ve dikimi ile ilgili de bilgi sahibi oluyor. - ERZURUM