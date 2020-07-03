Uzundere'de vatandaşlardan kaçak hurdacılara tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzundere'de vatandaşlardan kaçak hurdacılara tepki

İZMİR'in Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri sınırlarında yer alan bölgede, kaçak ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen hurdacılar, çevre kirliliğine neden oluyor.

Uzundere'de vatandaşlardan kaçak hurdacılara tepki
03.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:06

İZMİR'in Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri sınırlarında yer alan bölgede, kaçak ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen hurdacılar, çevre kirliliğine neden oluyor. Yaklaşık 4 yıldır, yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını söyleyen mahalleli Süleyman Gür, "Bunca şikayete rağmen bu alana bir çözüm bulunamıyorsa, demek ki belediyeler göz yumuyor" dedi.

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen Uzundere Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bölgede faaliyet gösteren hurdacıların kaçak çalıştığını iddia etti. İşletmelerin ruhsatsız olduğunu öne süren mahalleli, hurdacılar nedeniyle çevre kirliliğinin artığını belirtti. Karabağlar Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Ambar'ın hemen yanında bulunan işletmelerin kapatılması için 2016'dan beri belediyelere şikayet ettiklerini söyleyen mahalleli Naciye Gür (44), "Bölgedeki hurdacılar, imar mevzuatına aykırı ancak bölgemizde hurda toplayan, yakan birçok işletme var. Hepsi farklı kişilere ait. Bu işletmelerle ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki işletmelerin bazıları Karabağlar bazıları Gaziemir idaresinde. Biz de buralara başvurularda bulunduk. 'Bu işletmeleri tespit edin ve gereken yasal işlemleri yapın' diye talepte bulunduk. Tespitler yapıldı ve para cezaları yazıldı. Ancak işletilmesini engellemek adına ya da kapatılmak için belediyeler hareket etmedi" dedi.

'İŞLETMELER KAPATILSIN'İşletmelerin tamamının kaçak olduğunu öne süren Gür, "Burada İzmir'in atıkları açıkta ayrıştırılıp yakılıyor. İmar mevzuatına göre bu bölgenin onaylanmış bir imar planı yok. İşletme kurulabilecek bir plan da mevcut olmadığı için hepsi tamamen kaçak. Sıklıkla bakır kablo yakılıyor. Bu da ciddi bir kirliliğe sebep oluyor. Bu işletmelerin tamamının yıllardır ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Defalarca başvurduk ama para cezasıyla kapatıldı. Mühür sökümü yapıldığını öğrendik. Karabağlar Belediyesi savcılığa suç duyurusunda bulunduğu söyledi, ancak açılmış bir ceza davası yok. Belediyelerin daha hızlı hareket etmesini ve işletmelerin kapatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.'BELEDİYELERİN GÖRMEMESİ İMKANSIZ'Söz konusu bölgenin birçok yasaya tabi olduğunu ve bu tarz işletmelerin kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Süleyman Gür, şunları söyledi:

"Yağmur yağdığında bu atıklar Uzundere'ye akıyor ve İzmir Körfezi'ne gidiyor. Bu alana gelene kadar bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin 20'ya yakın kamerası var. Burayı görmemeleri imkansız. Gaziemir ve Karabağlar Belediye Başkanlarının da bunları görmemesi imkansız. Görüyorlar ama göz yumuyorlar. 4 yıldır sürekli şikayet etmemize rağmen buna çözüm bulunamıyorsa bizim aklımıza da başka bir seçenek gelmiyor. İşletmelerin hiçbiri ÇED'e dahil değil. İmar planlarına, çevre kanununa, zeytincilik koruma kanununa, dere yatakları koruma kanununa aykırı işletmeler faal olarak çalışıyor. Vatandaşın yaptığı gecekonduya 5 dakikada giden belediye ekipleri buraya neden gelmiyor? Özellikle geceleri hurdacılar kablo yakıyor. Yakılan kablolardan açığa çıkan dumanlar hem bizim mahallemize hem de işletmelerin yanı başındaki can dostlarımızı etkiliyor. Artık buraya bir çare bulunsun."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi Haber
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı Haber
"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı Haber
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Alişan Ozan Güven Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Falcao İrfan Buz Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Şiddet Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Uzundere'de vatandaşlardan kaçak hurdacılara tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 09:06:35. #1.14#
title