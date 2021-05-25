Uzundere'de 'JES iptali' sevinci

İZMİR'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'ne jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açılması yönündeki projeye karşı köylülerin açtığı dava, iptal kararıyla sonuçlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'ne jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açılması yönündeki projeye karşı köylülerin açtığı dava, iptal kararıyla sonuçlandı. Karardan memnuniyetlerini dile getiren bölge halkından Fatma Yılmazer, "Henüz 3 yaşındaki bebeğini alıp gelen de bastonunu alıp gelen de vardı. Soğuklarda üşüdük, evimizden odun taşıyıp ateş yaktık ama vazgeçmedik. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'ne şirket tarafından yapılmak istenilen jeotermal santralin projesi, köylülerin açtığı dava sonucu durduruldu. İzmir 1'inci İdare Mahkemesi, 3 kilometrelik bölgede zeytinliklerin bulunması ve sondaj çalışmalarının çevreye zarar vereceği gerekçesiyle planın iptaline karar verdi. Danıştay'ın eksik inceleme nedeniyle kararı bozması üzerine tekrar görülen davada bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bilirkişinin de planın çevreye zarar vereceği yönünde rapor sunması üzerine mahkeme, JES için bir kez daha iptal kararı verdi.

'KENDİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'İdare mahkemesinin kararı, Uzundereliler tarafından sevinçle karşılandı. Bölgede yaşayan Cemile Türkeli (46), "Havamızı, ağaçlarımızı zehirleyen, doğamızı bitiren jeotermali koklamamak adına verdiğimiz mücadeleyi çok haklı bir şekilde sonuçlandırdık. Kendimizle gurur duyuyoruz" dedi.'GÜNLERCE NÖBET TUTTUK'İnşaat alanında günlerce nöbet tuttuklarını dile getiren Fatma Yılmazer (61) da "Henüz 3 yaşındaki bebeğini alıp gelen de bastonunu alıp gelen de vardı. Soğuklarda üşüdük, evimizden odun taşıyıp ateş yaktık ama vazgeçmedik. Tahtadan barakalar yaptık. Kararlı, haklı mücadelede mutlu sona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Süleyman Gür ise "Biz davayı kazanınca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu bölgeyi Karabağlar Belediyesi, 3 yıllığına kiralayıp, köyün ağaçlandırma ihtiyacının karşılanması için alanı fidanlık haline getirdi. Çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar