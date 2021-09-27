Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı - Haberler
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Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Genel

- Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı Durağa koyulan iskele nedeniyle insan yoğunluğu oluştu Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti.

- Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

Durağa koyulan iskele nedeniyle insan yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Akşam iş çıkışı saatinin gelmesiyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Uzunçayır metrobüs durağına çalışma yapmak için kurulan iskele ise yolun daralması nedeniyle insan izdihamına neden oldu.

İstanbullular akşam saatleri itibariyle evlerine dönmek için toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Uzunçayır metrobüs durağı da bugün kalabalığa sahne oldu. Ayrıca durağa kurulan iskele de durakta yolun daralması nedeniyle kalabalığa neden oldu. İskele nedeniyle merdivenlerden geçmekte zorlanan vatandaşların kalabalığı adeta izdihama neden oldu.

Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı

Uzunçayır metrobüs durağında iskele izdihamı
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