Uzun, zarar gören köy yollarını inceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, etkili olan yağışlar nedeniyle zarar gören köy yollarında incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Mehmet Uzun, birkaç gündür Karabük ve çevrelerinde etkili olan yağışlar sonucunda zarar gören köy yollarında incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler dere yataklarında taşkınlara sebebiyet verecek ağaç kökleri ve kaya parçalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm personelle aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Uzun, Merkez ilçeye bağlı Salmanlar-Demirciler, Pirinçlik-Kahyalar ve Kadıköy- Güneşli bağlantı yollarında gezerek "Bölgemizde devam eden sağanak yağmurlar nedeniyle taşkınlar, heyelanlar ve sel olayları meydana geldi. Şuanda Yol ve Ulaşım hizmetlerine bağlı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bağlantı yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Derelerde meydana gelebilecek taşkınlara da engel olmak için yağmur suları ile gelen ağaç köklerini ve büyük kayaları akarsu yataklarından çıkartıyoruz. Şuanda Kadıköy-Güneşli bağlantı yolunda menfez ile ilgili sorunumuz var. O bölgede ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Köylerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için personellerimiz ile birlikte 7/24 görevimizin başındayız" dedi.

Uzun, köylerde yaşayan ve yaz tatili sebebiyle köylerine giden vatandaşların sağanak yağışlarda dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA