Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı
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Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı

SİVAS'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan öğretmen H.A. ile eşi E.A. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

13.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:12
Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı

 SİVAS'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan öğretmen H.A. ile eşi E.A. 'da yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir çok davada ismi geçen ve uzun zamandır firari olarak aranan örgütün Sivas'taki eğitim kurumunda coğrafya öğretmenliği yapan H.A. ile polislerin ablası olduğu ileri sürülen eşi E.A. İstanbul'da yakalandı. Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS sistemi ile ifadeleri alınan karı- koca tutuklandı.


Kaynak: DHA
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