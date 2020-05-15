Uzun zaman sonra sokağa çıkan gençlerin dev Türk bayrak motifli uçurtma ile 19 Mayıs kutlaması...
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Uzun zaman sonra sokağa çıkan gençlerin dev Türk bayrak motifli uçurtma ile 19 Mayıs kutlaması...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 20 yaş altı gençler dün kendilerine ayrılan 4 saatlik izinlerinde sokağa çıkarak nefes aldı.

Uzun zaman sonra sokağa çıkan gençlerin dev Türk bayrak motifli uçurtma ile 19 Mayıs kutlaması...
15.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:26

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 20 yaş altı gençler dün kendilerine ayrılan 4 saatlik izinlerinde sokağa çıkarak nefes aldı. Pendik'te gençler 19 Mayıs gününün sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle Gençlik ve Spor bayramını erken kutlayarak 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı gökyüzünde dalgalandırdı. Sosyal mesafe korunarak düzenlenen eğlenceli etkinlik havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 20 yaş altı gençler için geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. 50 gündür sokağa çıkma kısıtlaması altında olan gençlerin dün saat 11: 00-15: 00 saatleri arasında ikamet ettiği ilçe sınırlarında yer alan bölgenin dışarısına çıkmaması kaydıyla sokağa çıkmasına izin verildi. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günü, 20 yaş altı grup içerisinde yer alan 0-14 yaş grubunda yer alan çocuklar ise Çarşamba günü sokağa çıkarak nefes almıştı.

İzin Günlerinde Gençlik ve Spor Bayramını Kutladılar

Pendikli gençler dün kendilerine verilen 4 saatlik sokağa çıkma izinlerinde Pendik Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 19 Mayıs gününün sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle bayramı erken kutlayacak gençler, 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli uçurtmayı gökyüzünde dalgalandırdı. Türk Bayrağının gökyüzünden dalgalandırıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Gençler dışarıya çıkmayı özlediklerini söyleyerek büyüklere "sosyal mesafeye dikkat edin" diyerek uyarıda bulundu. Bunu yanı sıra çocukları ile sahile gelen anne babaları çocukların uzun zamandır çıkmadıkları için sıkıldıklarını söyleyerek Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gençler bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, "Gençlerimize bu süreçte evde kalmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında gençlerimiz ile bir araya geldik ve çok mutluyuz. Hem gençlerimizin sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olarak dışarıda olması hem de 19 Mayıs Gençlik Bayramının sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesinden dolayı bu gün burada 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını önceden olsa anlamlı bir etkinlikte gençlerimiz ile kutlamış olduk" diye konuştu.

Öte yandan Sosyal mesafe korunarak düzenlenen eğlenceli etkinlik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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