Uzun Zaman Önce Filmi

20.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:58

Genç bir adam olan Ahmet'in yaşadığı kasabada kuaför dükkanı işleten karısı Sevgi ile sıradan bir hayatı vardır. Çiftin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşmaktadır. Ahmet, eşi ile arasındaki sorunun başka bir adamdan kaynaklandığını düşünmektedir. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen Ahmet'in bu düşüncesi, kasabaya bir yabancının gelmesi ile iyice artar. Ahmet'in kardeşi olan Mehmet'in hayatı, bir gece yarısı köhne bir gaz istasyonunda bulunduğu sırada aldığı telefonla alt üst olur. Telefonun ucunda kardeşi Ahmet vardır ve kendisinden yardım istemektedir. Kardeşine yardım etmekten başka çaresi olmayan Mehmet, vakit kaybetmeden kardeşinin yanına gider. Bir araya gelen iki adam, kendilerini işledikleri cinayetin ortasında bulur.

Yönetmen: Cihan Sağlam

Senaryo: Cihan Sağlam

Oyuncular: Onur Dikmen, Esra Bezen Bilgin, Sevinç Erbulak, Serdar Orçin, Murat Garipağaoğlu, Nihan Okutucu, Ümit Çırak, Reha Özcan, Sedat Kalkavan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Long Time Ago

Yapımcı Firma: Kuzen Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 119 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 08.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com