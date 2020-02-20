Uzun Zaman Önce Filmi
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Genç bir adam olan Ahmet'in yaşadığı kasabada kuaför dükkanı işleten karısı Sevgi ile sıradan bir hayatı vardır. Çiftin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşmaktadır. Ahmet, eşi ile arasındaki sorunun başka bir adamdan kaynaklandığını düşünmektedir. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen Ahmet'in bu düşüncesi, kasabaya bir yabancının gelmesi ile iyice artar. Ahmet'in kardeşi olan Mehmet'in hayatı, bir gece yarısı köhne bir gaz istasyonunda bulunduğu sırada aldığı telefonla alt üst olur. Telefonun ucunda kardeşi Ahmet vardır ve kendisinden yardım istemektedir. Kardeşine yardım etmekten başka çaresi olmayan Mehmet, vakit kaybetmeden kardeşinin yanına gider. Bir araya gelen iki adam, kendilerini işledikleri cinayetin ortasında bulur.
Yönetmen: Cihan Sağlam
Senaryo: Cihan Sağlam
Oyuncular: Onur Dikmen, Esra Bezen Bilgin, Sevinç Erbulak, Serdar Orçin, Murat Garipağaoğlu, Nihan Okutucu, Ümit Çırak, Reha Özcan, Sedat Kalkavan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Long Time Ago
Yapımcı Firma: Kuzen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 119 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 08.05.2020
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