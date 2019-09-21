21.09.2019 19:16

Uzun yoldan geldi, kalbine yenik düştü

KONYA - Konya'da tır sürücüsü aracının dorsesindeki malzemeleri topladığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Almanya'dan yeni geldiği öğrenilen tır sürücüsünün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ahievren Caddesi üzerinde bulunan bir tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almayan'dan Türkiye'ye 42 CNF 89 plakalı tır ile yük getiren Ali Altun (60), Konya'daki tır garajına aracın dorsesini değiştirmek için geldi. Dorseyi değiştiren sürücü malzemelerini topladığı sırada fenalaştı. Baygın bulunan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalesine rağmen tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen tır sürücüsünün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA