"Uzun yola çıkmadan önce araç bakımı yaptırılmalı" uyarısı

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi Auto King, periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi Auto King, periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Auto King'den yapılan açıklamada, okulların kapanması ve tatil sezonunun açılmasıyla tatil bölgelerine akının başladığı belirtilerek, özel araçlarıyla uzun seyahate çıkacak sürücülere hem can güvenliklerini hem de araçlarını koruyacak önerilerde bulunuldu.

Açıklamada, sürücülerin uzun yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırması gerektiği aktarılarak, "Periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerekiyor." denildi.

Periyodik bakım işleminin aracın ömrünü uzattığı ve araç içindekilerin can güvenliğini sağladığına dikkati çekilen açıklamada, "Seyahat öncesi çok düşük bir bütçe ve çok kısa bir zamanda yaptırabileceğiniz mini bir bakım, hem canınıza hem de aracınıza gelebilecek zararların önüne geçeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlar." ifadesi kullanıldı.

Salgın döneminde otomobillerin mekanik aksamları kadar iç kısmının da önemli hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Sıcakların iyice artmaya başladığı bu dönemde tatile gidecek aileler, araç içinde mutlaka klima kullanacaktır. Klimaların sorunsuz çalışması seyahat konforu açısından önemlidir. Pandemi dönemindeyiz. Seyahate çıkılacak araca daha önce virüs taşıyan bir yolcu binmişse aracın gözle görünmesi mümkün olmayan klima kanallarında virüs olabilir. Bunun için en güvenli çözüm, uzun seyahat öncesi ozonla klima dezenfeksiyonudur. Normal şartlarda bile milyarlarca bakteri barındıran otomobil içlerinin hijyeni bu dönemde her şeyden önemli hale gelmiştir."

Cep telefonu kullanmayın

Kaza istatistiklerinde sürücü kaynaklı hataların son dönemde en önemli sebebinin direksiyon başında cep telefonu kullanmak olduğu belirtilen açıklamada, "Direksiyon başındayken tek ilgilenmeniz gereken şey yoldur. Başka bir şeye, özellikle cep telefonuna bakmaya başladığınız an hem kendinizi hem de diğer sürücüleri hayati tehlikeye sokuyorsunuz. Konuşmanız, mesaj atmanız ya da sosyal medyaya bakmanız gerekiyorsa en yakın duraklama noktasına kadar sabredin. Unutmayın ki bir saniyelik bir hata hem sizi hem de sevdiklerinizi hayattan koparabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, seyahate özel araçlarıyla çıkacak sürücülerin yola çıkmadan önce dikkat etmeleri gereken hususlar şöyle sıralandı:

"Lastiklerin havası ve diş derinliği kontrolü ve rot balans kontrolü yaptırılmalıdır. Araç fren sistemi uzman kişilerce mutlaka gözden geçirilmelidir. Motor yağı ve diğer sıvıların kontrolü yapılmalıdır. Hava filtresi kontrol edilmeli, yıpranmışsa onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Motor aksamındaki kayışlar kontrol edilmelidir. Cam silecekleri ve aydınlatma sistemi gözden geçirilmelidir. Akü kontrolü yapılmalıdır. Trafik sigortası ve kasko son süreleri gözden geçirilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız