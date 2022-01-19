Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi - Haberler
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Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi Osmaniye'de etkili olan kar yağışı Düziçi ilçesini beyaza bürüdü.

DÜZİÇİ, OSMANİYE (İHA) - Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan kar yağışı Düziçi ilçesini beyaza bürüdü. Uzun yıllar sonra ilçe merkezine yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Osmaniye merkezde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düziçi ilçesi de lapa lapa yağan kardan nasibini aldı. Uzun yıllar sonra ilçe merkezinin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar bir yandan şaşkınlık yaşarken bir yandan da sevindi.

Beyaza bürünen ilçede karın tadını çıkaran vatandaşlar, Düziçi ilçe merkezine uzun yıllar sonra kar yağdığını ve kar yağışıyla birlikte sevindiklerini söylediler.

Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi

Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi

Uzun yıllar sonra Düziçi'ne yağan kar vatandaşları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Düziçi, kar, Güncel, Haber

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