Uzun Yıllar Sonra Dolan Göllerde Papatya Şöleni

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yüksek yağışlar nedeniyle uzun yıllar sonra dolan göllerin yüzeyinde papatyalar açması görsel şölen oluşturdu.

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Yelliburun Mahallesi sınırlarında bulunan ve daha önce kuruyan Kurt Gölü, bu yılki yağışlarla doldu.

Öte yandan gölün üzerinin papatyalarla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.

Üzerindeki çiçeklerle yüzeyi beyaza bürünen Kurt Gölü, bu hali ile vatandaşların da ilgi odağı oldu.

İlçeden birçok vatandaş, bu güzelliği görmek için gelirken doğa fotoğrafçıları için de göl, uğrak yeri haline geldi.



Yelliburun Mahallesi Muhtarı Ökkeş Toz, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır kuruyan 4 dönümlük göl alanının ilçeye yedi ayda yüksek yağış düşmesiyle dolduğunu söyledi.

Gölün 20 yıl sonra ilk kez dolduğunu ifade eden Toz, buradaki doğal güzelliğin, kurbağa ve kuş sesleri arasında görsel şölen sunduğunu belirtti.



Yine İslahiye 3. Etap TOKİ konutlarının bulunduğu Göltepe mevkisindeki bölgenin aşırı yağış almasıyla 7 yıl sonra yeniden dolan Fevzipaşa Gölü de papatyalarla kaplandı.

Kaynak: AA