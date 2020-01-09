Uzun vadeli getiride altın açık ara önde

09.01.2020 07:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:56

Mevduat, hisse senedi, dolar, euro, altın ve devlet iç borçlanma senedinden oluşan finansal yatırım araçları içinde 2005-2019 dönemini kapsayan on beş yılda altın, sağladığı reel getiri ile diğer araçlara fark atıyor.