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Uzun vadeli getiride altın açık ara önde

Mevduat, hisse senedi, dolar, euro, altın ve devlet iç borçlanma senedinden oluşan finansal yatırım araçları içinde 2005-2019 dönemini kapsayan on beş yılda altın, sağladığı reel getiri ile diğer araçlara fark atıyor.

09.01.2020 07:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:56
Uzun vadeli getiride altın açık ara önde

Mevduat, hisse senedi, dolar, euro, altın ve devlet iç borçlanma senedinden oluşan finansal yatırım araçları içinde 2005-2019 dönemini kapsayan on beş yılda altın, sağladığı reel getiri ile diğer araçlara fark atıyor.

Kaynak: Dunya.com

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