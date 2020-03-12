Uzun vadede en yüksek getiriyi BES sağladı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları son beş yıllık ve 10 yıllık getiride, TÜFE ve BIST-100 gibi kıyas gruplarının üzerinde getiri sağladı.

–Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları son beş yıllık ve 10 yıllık getiride, TÜFE ve BIST-100 gibi kıyas gruplarının üzerinde getiri sağladı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin güncel verileri paylaştı. 2019 sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım'da toplam 12.2 milyon katılımcıya ve 127.3 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldığının belirtildiği açıklamaya göre, BES fonları son beş yıllık ve 10 yıllık getiride, TÜFE ve BIST-100 gibi kıyas gruplarının üzerinde getiri sağlayan tasarruf aracı oldu.

TSB Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım'ın 2019 yılı performansına ve sistemdeki fonların getirileri üzerine açıklamada bulundu. TSB'nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bireysel Emeklilik Fonları 2019'da katılımcılarına yüzde 14.39 reel getiri sağladı.Birlik'ten yapılan açıklamada 2019 yılsonu itibarıyla BES'te 6.9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dahil 119.1 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldığı belirtilirken, "Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5.4 milyon oldu ve sistemde biriken 8.2 milyar lira fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplamda 127.3 milyar lira fon büyüklüğü ile 12.2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı" ifadelerine yer verildi.Emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES'in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan TSB açıklamasında, "2019 verileri de, son beş ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor." denildi. 2019 yılında BES'te sunulan fonların ortalama yıllık getirisi BIST-100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında birçok fon türünde altın endeksinin de üzerinde getiri elde edildi ve emeklilik yatırım fonları içinde karma fon grupları yüzde 37.65 ile ekonomideki gelişmelere paralel olarak 2019 yılında katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan fon türü oldu.

Sistemde yalnızca üç yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım'da sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret eden TSB, Otomatik Katılım'da sunulan fonların 2019 yılında ortalama yüzde 22.60'lık getiri oranı ile mevduat, TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının üzerinde performans ortaya koyduğunu belirtti. TSB ayrıca, BES'in faize duyarlı fonlar açısından incelendiğinde de 2019 yılında yüzde 29.9 ile katılım fonlarında da ortalama yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediğini belirtti.

- İstanbul

Kaynak: DHA