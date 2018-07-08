"Uzun süren yağışlar balda rekolteyi düşürebilir"

Arıcılar, uzun süren yağmurların bal üretimini düşürebileceğinden endişe ediyor

SİVAS - Arıcılar, uzun süren yağışların bal üretimini düşürebileceğinden endişe ediyor.

Gezgin arıcıların önemli duraklarından birisi olan Sivas'ta yaz yağmurlarının uzun sürmesi arıcıları endişelendirdi. Özellikle Orta Karadeniz'den bal üretimi için Sivas'a gelen gezgin arıcılar, uzun süren yağmurların çiçeklerde çürümeye neden olduğunu, bununda bal üretimini olumsuz yönde etkileyeceğini söylediler.

Sağım 15 Ağustos'ta

Yaklaşık 40 yıldır Ordu ilinden gelip Sivas'ta arıcılık yapan Halit Tomakil, bu yıl düşük rekolte beklediklerini belirtip, "Baharda havalar bal üretimi için uygundu. Ardından oluşan kırağı ve bol yağışlar bizi olumsuz yönde etkiledi. Haziran yağmurları çiçeği çürüttü. Bu yağışlar bizim için iyi olmadı. Bu yıl rekolte düşük olur. 15 Ağustos tarihinden itibaren hasat başlar."dedi.

Pazarlama sorunu var

Tomakil, arıcıların karşı karşıya oldukları sıkıntıların başında pazarlama geldiğini ifade edip, kalitesiz ballarla piyasanın düşürüldüğünü bu nedenle kaliteli balların piyasada değerini bulamadığını söyledi. Tomakil konuyla ilgili olarak şunları söyledi. "Arıcıların pazarlama ili ilgili ciddi sıkıntıları var. Büyüklerimizden bu sorunları çözmelerini bekliyoruz. Üretimde sorunumuz yok. Rekolte düşer çıkar. Doğada ne varsa onu alırız.