Uzun süreli stres bağışıklık sistemini zayıflatıyor
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Uzun süreli stres bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Uzun süreli stres bağışıklık sistemini zayıflatıyor
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

Psikolog Batın Bezik, korona virüs nedeniyle uzun süreli stres yaşandığında vücudun etkilenerek bağışıklık sisteminin zayıflamasına, iştahsızlık, uykuya dalamama ve konsantrasyon sorunlarının yaşanabileceğini söyledi.

Psikolog Batın Bezik, korona virüs nedeniyle uzun süreli stres yaşandığında vücudun etkilenerek bağışıklık sisteminin zayıflamasına, iştahsızlık, uykuya dalamama ve konsantrasyon sorunlarının yaşanabileceğini söyledi.

Bezik, yaptığı açıklamada, uzun süredir Türkiye ve tüm dünyanın gündeminde korona virüsün yer aldığını belirterek, "Konulan kurallara uyarak bu durumu sağlıklı bir şekilde ülkece atlatabilmemize yardımcı olmamız gerektiğinin farkındayız. Ancak maalesef ki korona şüphesi nedeniyle kendine veya başkalarına zarar veren kişileri veya zaman zaman bu durumu önemsemeyip kurallara uymayan kişileri de görmekteyiz" dedi.

Bezik, uzun süredir devam eden salgının bireyler ve toplum psikolojisinde de olumsuz etkileri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bazen bireyler beklenmedik bir durumla aniden karşılaştıklarında panik, kaygı ve korku gibi durumlar yaşayabilirler. Şu an toplumumuzun da maruz kaldığı korona virüsü süreci de bu durumlardan biridir. Daha önce yaşamımızın herhangi bir döneminde maruz kalmadığımız ve bize yabancı olan bu durum karşısında belirli bir düzeyde kaygı duymamız elbette normaldir. Hatta yeterli derecede kaygı, önlem almamız ve durumun ciddiyetini fark etmemiz açısından faydalı olacakken bu durumun paniğe dönüşmesi ise tam aksine geri dönülmez sonuçlar doğurabilmektedir. Kişilerin konu ile ilgili ve bu durum karşısında nasıl davranmaları gerektiği konusunda yeteri kadar bilgilendirilmesi ve doğruluğu kesinleşmemiş bilgilerle hareket etmemeleri panik yapmalarını engelleyecektir. Çünkü belirsizlik durumlarında bireyler, hem kendileri hem de aile bireyleri ve çevrelerindeki kişiler açısından büyük bir kaygı duyacak ve bu da beraberinde korkuyu getirecektir. Maalesef ki bu durumda kişi hem şu an içinde bulunduğu durumdan korkan hem de gelecekle ilgili aşırı derecede kaygılanan biri haline dönüşebilir."

Bezik, beden sağlığı kadar ruh sağlığının da önemli olduğunun altını çizerek, "Uzun süreli strese maruz kaldığımızda, vücudumuz etkilenmekte ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır. Uykuya dalmada güçlük, iştahsızlık, konsantrasyon sorunları gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda günlük aktivitelerinden mahrum kalması, kişinin mutsuz olmasına ve depresif bir ruh hali içerisinde olmasına sebep olabilmektedir" diye konuştu

Bezik, bu olumsuzluklarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Öncelikle içinde bulunduğunuz durumun hayatınızda var olduğunu kabul etmelisiniz. Nasıl davranmanız veya neyi yapmamanız gerektiğini uzmanların da yardımlarıyla doğru bir şekilde öğrenmeli ve konulan kurallara uymalısınız. Eğer depresif bir ruh hali içerisindeyseniz bakış açınızı değiştirmeye çalışabilirsiniz. Örneğin, evde kalarak sadece sosyal hayattan uzak kaldığınızı değil de sevdiklerinizi koruduğunuzu veya sevdiğiniz aktivitelerden mahrum kaldığınızı düşünmek yerine aslında kendinizde var olan farklı yönlerinizi keşfedebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bilinçli bir şekilde panik yapmadan hareket edilmelidir. Korku ve panikten ne kadar uzak durursak o denli bilinçli kararlar verebiliriz. Sosyal medyayı doğru kullanmalı ve sosyal medya üzerindeki her iddiayı kabul etmemelisiniz. Plansızlık ve belirsizlik psikolojimizi olumsuz etkiler. Bu nedenle kendinize günlük planlar oluşturabiliriz."

Kişisel temizliğe ve hijyene önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bezik, "Ailenize ve en önemlisi de kendinize ayırabileceğiniz çokça zamanınız var. Düşünün, kendinizi yeniden keşfedin, empati yapın, okuyun. Tüm bunları ülkece atlatıp, sağlıklı günlere kavuştuğumuzda kendinizden, ailenizden, çevrenizden ve tüm toplumumuzdan kayıp vermemiş olmak en büyük mutluluğumuz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapın" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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