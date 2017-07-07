Uzun Süreli Kabızlık Başka Hastalıkların Habercisi Olabilir



Dr. İrfan Uruç, lif veya posa açısından yetersiz beslenmek, yeterince sıvı almamak, hareketsiz yaşam tarzı, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün kabızlık problemi yaşanmasına neden olabildiğini vurgulayarak, uzun sürmesi durumunda kabızlığın, ciddi bir sorun haline gelebildiği uyarısında bulundu.

Kişilerin, sık sık kabızlık sorunu yaşaması veya sorunun neden kaynaklandığını bilememesi durumunda, bir gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini kaydeden Dr. İrfan Uruç; "Ülkemizde ve dünya genelinde en yaygın kabızlık nedenleri arasında, kabızlık giderici ilaçların yanlış ve uygunsuz kullanımı yer almaktadır. Lif ya da posa açısından yetersiz beslenme, yeterince sıvı alınmaması, hareketsiz yaşam tarzı, genetik yatkınlık gibi pek çok faktör, kabızlık problemi yaşanmasına neden olabilir. Uzun süreli kabızlık durumunun, başka hastalıkların habercisi olabileceğini de asla unutmamak gerekiyor. Kullanılan bu ilaçlar, elektrolit bozuklukları, kemik erimesi, protein kaybı ve bağımlılık yapabiliyor. 50 yaşın üzerindeki kişilerin, kalınbağırsağının, kolonoskopi ile değerlendirilmesi ve bunun da 10 yılda bir tekrarı önerilmektedir. Eğer kabızlık problemi uzun sürüyorsa, ya da dışkılama alışkanlığında yeni bir değişiklik meydana geldiyse; kilo kaybı, şiddetli karın ağrısı veya dışkılama ile birlikte kan gelmesi durumları yaşanıyorsa, mutlaka bir iç hastalıkları uzmanı veya gastroenteroloji uzmanına başvurmalı" dedi.

GÜNDE 2-3 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Kabızlığa karşı alınması gereken önlemleri sıralayan Dr. İrfan Uruç; "Sabah kalktığınızda, aç karna bol su içilmeli, yenilen gıdalar iyice çiğnenmelidir. Bu sayede kolay bir şekilde bağırsakta çözülebilir. Kabızlığın başlıca nedenlerinden olan yüksek şekerli gıdaların tüketiminden sakınılmalıdır. Aynı şekilde, kavurma ve kızartma gibi yemekler, kabızlığı tetiklediği için fazla tüketilmemelidir. Öğlen ve akşam yemeklerinde çorba içmek faydalı olacaktır. Ayrıca kırmızı et ve tavuk yerine, sebze ve balık ağırlıklı beslenmek gerekiyor. En önemli önlem olarak bol lifli gıdaların tüketilmesine özen gösterilmelidir. Yanı sıra, kabızlığın tedavisinde en önemli noktalardan biri, bol bol yürüyüş yapılmasıdır. Ek olarak, günde 2-3 litre su tüketimi sorunun çözülmesinde belirleyici faktörlerden biridir" ifadelerini kullandı.