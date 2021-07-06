Uzun süredir konuşulan Nintendo Switch OLED Modeli duyuruldu!
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Uzun süredir konuşulan Nintendo Switch OLED Modeli duyuruldu!

Uzun süredir konuşulan Nintendo Switch OLED Modeli duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Nintendo, OLED teknolojisine sahip yeni Nintendo Switch'i duyurdu! Yeni Switch hakkındaki birçok detay haberimizde!

Nintendo sonunda uzun süredir konuşulan yeni Switch modeli olan Nintendo Switch OLED Modeli cihazı duyurdu. Yeni cihaz 8 Ekim'de piyasaya sürülecek ve global perakende satış fiyatı 349,99 USD olacak.

Bu duyurudan önce birçok kişinin "Switch Pro" olarak adlandırdığı yükseltilmiş makine, daha büyük bir 7 inç OLED ekrana (ancak konsolun boyutu, temel Switch modelinden farklı), ayarlanabilir taban standı, gelişmiş ses, 64 GB dahili depolama ve bağlantı istasyonunda kablolu bir LAN bağlantı noktasına sahip.

Önceki raporların aksine, yeni model 4K TV çıkışı sunmuyor veya performansı arttırmıyor. Yeni OLED ekran, gelişmiş bir resim kontrastı sağlarken, 1280×720 çözünürlüklü bir ekran olarak kalıyor. Pil ömrü ise tahmini 4,5-9 saat arasında olacak (2019'da geliştirilmiş temel Switch modeliyle aynı değerlere sahip)

Nintendo Switch OLED Modeli, orijinal Switch'in (siyah yuvalı) tanıdık kırmızı-mavi renk kombinasyonu ve biri yeni beyaz Joy-Cons kontrolcüleri ile buna uygun beyaz yuva ile iki varyantta geliyor. Yeni yuvalar, LAN bağlantı noktası ve daha yuvarlak bir kenar dışında çoğunlukla değişmedi.

Mevcut Switch yuvaları, Joy-Cons ve diğer aksesuarlar yeni OLED modeliyle uyumlu kalacak. Yeni Switch yuvası, kablolu LAN bağlantı noktası da dahil olmak üzere eski Switch modelleriyle de uyumlu olacak.

Yeni Switch'in Metroid Dread ile aynı gün piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak henüz bir paket duyurulmadı. Yeni modelin fragmanı, Metroid Dread, Legend of Zelda: Breath of the Wild devamı ve Splatoon 3 gibi henüz piyasaya sürülmemiş gösteriyor.

Kaynak: Playerbros

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