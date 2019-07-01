Uzun Süredir Erken Erişimde Olan Ion Maiden'ın Tam Sürüme Geçeceği Tarih Belli Oldu

Oyun sektörü bir yandan yenilikçi grafiklerle yoluna devam ederken bir yandan da nostalji severlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişliyor. İlk kez 2018 yılında erken erişime açılan ve pek çok oyunsever tarafından sevilerek oynanan Ion Maiden, önümüzdeki günlerde tam sürüme geçmeye hazırlanıyor. Retro yapısıyla dikkatleri üzerine çekerken uygun fiyatıyla da oyunseverlerin tercih ettiği bir oyun olan Ion Maiden'in tam sürüme geçmesi, oyundaki pek çok şeyin yenilenmesi ve oyunun biraz daha geliştirilmiş bir hale gelmesine neden olacak.

Edinilen bilgilere göre Ion Maiden, 11 Temmuz'da tam sürüme geçiş yapacak ve oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunulacak. Ayrıca oyunun tam sürüme geçmesiyle birlikte oyuna yeni harita ve silahların da ekleneceği söyleniyor. Ancak elbette oyuna nelerin geleceğini tam olarak anlayabilmek için geliştirici ekipten gelecek olan açıklamaların beklenmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak oyunun geliştirici ekibi, Twitter üzerinden bir de gönderi paylaştı. Paylaşılan gönderide Ion Maiden'in erken erişim sürümünde hiç bir şeyin görülmediği, bu sürümde tüm oyunun sadece yüzde 10 kadarının gösterildiği ifade edildi. İşte o paylaşım;

Eğer sizlerde bu oyuna sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına erişebilir, 32 TL karşılığında oyuna sahip olabilirsiniz.