"Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor" İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, koronavirüs salgını ve petrol şokunun finansal piyasalara etkilerine ilişkin, "Uzun sürecek bir salgınla karşı karşıya olmamız, ağır bir deflasyon tehlikesi demektir." dedi. Kaynak: Dunya.com