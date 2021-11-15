Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor

İngiltere'de geliştirilen mikro iğneli cilt bantı tasarımlı Kovid-19 aşısının, Faz-1 klinik deneylerine başlanacağı açıklandı.

İngiltere'de geliştirilen mikro iğneli cilt bantı tasarımlı Kovid-19 aşısının, Faz-1 klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. Üretici firma 'yeni nesil' aşının, diğer aşılardan farklı olarak uzun süreli koruma sağlayabileceğini ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabileceğini belirtti.

Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex tarafından geliştirilen aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğu belirtildi. Bugün yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bantı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak. Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabileceği ifade edildi. Klinik deneyin ilk sonuçlarının Haziran 2022 tarihinde alınması öngörülüyor.


Uzun süre koruma vaat eden Kovid-19 aşı adayı, klinik deneyine başlıyor

İngiltere'deki patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İngiltere'deki patlama: 1 ölü, 1 yaralı

 Polis teşkilatını karıştıran aşk! Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma

Polis teşkilatını karıştıran aşk! Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title