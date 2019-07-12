Uzun süre hareketsiz kalmak

MİYOSAFİYAL AĞRI SENDROMU'NA YOL AÇIYOR…

Eğer bir ofis çalışanıysanız en çok bel ve boyun ağrılarından şikayetçi olmanız şaşırtıcı değildir. Her 3 çalışandan birinin yakındığı bu şikayetler, genel olarak uzun süre hareketsiz çalışmaktan kaynaklanıyor. Rahatsız edici kas ağrıları, sonu gelmeyen kramplar ve günlük hayatı etkileyen daha birçok sonuca neden olan bu sorunun adı ise Miyosafiyal Ağrı Sendromu…

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU NEDİR?

Miyofasiyal ağrı sendromu, iskelet kaslarının akut veya kronik travması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Vücuttaki yayılımı, mekanik bir yayılım şekilde olabileceği gibi lokalize bir problem olarak da kalabilir. Kötü çalışma koşullarının başrolü oynadığı bu hastalık,tedavi edilmediği takdirde kas yapısında mikro düzeyde harabiyet bulgularına rastlanabilir.

Miyofasiyal ağrı sendromunu tetikleyen unsurlar;

Masa başında uzun süre çalışmak,

Bilgisayar kullanmak,

Telefonu baş ile boyun arasına sıkıştırarak konuşmak,

Duruş bozuklukları,

Stres,

Ağır yük taşımak,

Uzun süre ayakta kalmak,

Miyofasiyal ağrı sendromu genellikle bel, boyun ve sırt bölgesinde görülse de aslında kas olan her yerde görülebilir. Trigger point, diğer adıyla tetik nokta (kulunç) kas fibrillerinin normal fonksiyonel ilişkisinin bozulduğu alandaki hassasiyetin bölgesel bir dağılım karakterlerinde olduğu ağrılı kas alanıdır. Bu noktalar, kası zayıf ve gergin hale getirerek etkiler ve kas grubunda güçlü kasılmalara neden olur. Devamlı kasılma halinde olan kaslar kemiklere de baskı uygulayarak komşu eklemlerde de bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur.

STRES, AĞRILARI TETİKLİYOR

Modern zamanların en büyük sorunlarının başında gelen stres, birçok sağlık probleminin de baş şüphelisi arasında yer alıyor. Kas ve stres arasındaki güçlü bağ düşünüldüğünde ise Miyosafiyal ağrı sendromundaki rahatsız edici ağrıların sebebi olarak stres gösterilebilir. Bu konuda yapılan araştırmalar psikolojik baskı arttıkça, ağrının tetiklendiğini ve hatta şiddetinin arttırdığını göstermektedir.

MİYOSAFİYAL AĞRI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

MAS'da tanı koydurucu bir laboratuvar veya görüntüleme tekniği yoktur. Ayrıca tanıda diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra klinik muayene ile tanıya gidilir. MAS tanısı için beş major ve en az bir minör kriter gereklidir.

Major kriterler:

Bölgesel ağrı şikayeti.

Tetik noktadan belirli bir alana yansıyan ağrı ve duygusal değişiklik.

Erişilebilen kaslarda ele gelen gergin band.

Gergin band boyunca bir noktada aşırı hassasiyet.

Ölçülebilen hareket açıklığının azalması.

Minör kriterler:

Tetik noktanın basınçlı bastırılması ile ağrı olması

Gergin banttaki duyarlı noktanın bastırılması ve iğneleme ile bölgesel seğirme yanıtı

Duyarlı noktanın enjeksiyonu veya kasın gerilmesi ile ağrının azalması

MİYOSAFİYAL AĞRI SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ağrının giderilmesi için; sıcak-soğuk tedavileri, fizik tedavi ajanları, tetik nokta enjeksiyonları, kuru iğne tedavisi, nöralterapi, germe-gevşeme egzersizleri, ozon terapi ve manuel terapi seçeneklerinden hastaya uygun olanlar seçilerek tedavisi yapılır.

ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Daha çok uzun saatler masa başında vakit geçiren ofis çalışanlarını etkileyen miyosafiyal ağrı sendromuna karşı yapılacak birkaç düzeltme ile önlem almak mümkündür. Bunlar;

Bilgisayar kullanırken oturma ve vücut pozisyonunuza dikkat edin,

Ergonomik eşyalar kullanmaya özen gösterin,

Dinlenmek size çok iyi gelecektir. Bu sebeple dinlenmek için yeterli süre ayırın,

İş yerinde çalışma koşullarınızı düzenleyin,

Aşırı spor yapmaktan kaçının,

Stres bu hastalığın en büyük düşmanı... Tam da bu sebeple stresten uzak durun,

Özellikle aerobik ve germe ve gevşeme egzersizleri yapmaya özen gösterin,

Kendiniz için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturun,

İyi bir uyku düzeni oluşturun.

Kaynak: Bültenler