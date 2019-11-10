10.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:17

Elazığ'da, uzun namlulu silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ile 100 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.C, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA