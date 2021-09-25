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Uzun namlulu saldırgan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uzun namlulu saldırgan tutuklandı

Adana'da bir restoranı uzun namlulu silahla farklı tarihlerde 4 kez silahlı saldırı düzenleyip 3 kişiyi yaralayan son zanlı da yakalanarak tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Adana'da bir restoranı uzun namlulu silahla farklı tarihlerde 4 kez silahlı saldırı düzenleyip 3 kişiyi yaralayan son zanlı da yakalanarak tutuklandı.

Fatih K.'nin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarındaki bir restoran, 4 farklı tarihte husumetlisi Kemal Y. tarafından kalaşnikof ve tabancayla kurşunlandı. Bu olaylarda Mehmet Emin Ö., Fatih K. ile Mehmet Salih A. yaralandı. Silahlı saldırılara karıştığı öne sürülen ve polisin operasyonlarında yakalanan Kasım B. (18), Nusret K. (20) tutuklanırken, Mehmet A. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı saldırı anları bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Konuyla ilgili çalışmasını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıları düzenlediği belirlenen ve yakalama çalışmaları süren Kemal Y.'nin otomobiliyle seyir halinde olduğu belirledi. Harekete geçen ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karaisalı kavşağında durdurduğu otomobilde Kemal Y.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hafif makineli tüfek ele geçirildi. Zanlının hırsızlık yaptığı da tespit edildi.

Emniyete götürülen şüpheli Kemal Y., ifadesinde suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Uzun namlulu saldırgan tutuklandı

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