Uzun metraj yönetmenleri genç sinemacılara tecrübelerini aktaracak

Online Sinema Eğitimi Platformu'nun (OSE) "İlk Film Atölyesi" başlıklı yeni dönem eğitimlerine başvurular alınmaya başladı.

Online Sinema Eğitimi Platformu'nun (OSE) "İlk Film Atölyesi" başlıklı yeni dönem eğitimlerine başvurular alınmaya başladı.

İlk uzun metraj filmlerini çekmiş başarılı yönetmenler Erkan Yazıcı, Seyid Çolak ve Sinan Sertel, atölyede 12 hafta boyunca ilk filmini çekmek isteyenlere tecrübelerini aktaracak.

Yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler, eğitime ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinemada tecrübe paylaşımının özellikle ilk uzun metraj filmini yapmak isteyen ve daha iyi kısa filmlerin peşinde olanlar için hayati derecede önemli olduğunu söyledi.

Anadolu'da kısa film yapmış ama daha iyisi için yönlendirilmeye ihtiyacı olan birçok kişinin olduğunu dile getiren Güler, "Ne kadar çok rehberlik alınırsa, film süreçlerinde o kadar az hata yapılıyor. Hem prodüksiyon olarak hem de filmin anlam dünyası açısından çok kıymetli bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

İlk uzun metraj filmini zorluklara rağmen tamamlayarak ikinci filmleri için çalışmalarına devam eden 3 başarılı yönetmenle bir eğitim kurguladıklarını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı, 'Uzak Ülke' filmiyle geçen yıl başarı elde etti. Senarist ve yönetmen Seyid Çolak da 'Kapan' filmiyle birçok festivalde başarı kazandı. Sinan Sertel ise ikinci uzun metrajını da çekti ve hem yapımcı hem de senarist ve yönetmen olarak gençlerle paylaşacak çok şeyi var."

"Sinemada uzun yol almak isteyenler için verimli olacak"

Abdülhamit Güler, OSE'nin yeni eğitiminin sinemada uzun yol almak isteyenler için çok verimli olacağına inandıklarını vurgulayarak, "Fikir aşamasından festival başvurularına kadar çok geniş bir çerçevede konular ele alınacak. Bir film çekecek kişinin aklında soru işareti kalmayacak diyebiliriz. Kontenjanı sınırlı tutuyoruz. Çünkü kıymetli hocalarımız katılımcılarla hakkıyla ilgilenebilsin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim kapsamında senaryo, kameranın konumu, bütçe, kurgu, post-prodüksiyon ve filmin izleyiciyle buluşması gibi konular anlatılacak.

Başvuru için en az bir kısa film yapmış olma şartı aranan çevrim içi derslerde, 12 hafta boyunca 3 tecrübeli yönetmen katılımcıları birebir bilgilendirerek tecrübelerini paylaşacak.

Başvurular için son tarihin 30 Haziran olarak belirlendiği eğitimler, 2 Temmuz'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani