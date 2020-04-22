Uzun kuyruklara demir bariyer ayarı
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Uzun kuyruklara demir bariyer ayarı

Uzun kuyruklara demir bariyer ayarı Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs süreci boyunca sıkça gündeme gelen banka ve PTT kuyruklarındaki sıralar ve sosyal mesafe konusunda yaşanan sorunlar için yeni düzenlemelere gidildi.

22.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:44
Uzun kuyruklara demir bariyer ayarı

Uzun kuyruklara demir bariyer ayarı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs süreci boyunca sıkça gündeme gelen banka ve PTT kuyruklarındaki sıralar ve sosyal mesafe konusunda yaşanan sorunlar için yeni düzenlemelere gidildi. Yeni uygulama ile birlikte kuyruklara demir bariyerler yerleştirildi.

Korona virüs Türkiye'ye geldiği andan itibaren, hastalığın yayılmaması için alınması gereken önlemlerin başında, sosyal mesafe sıkça dile getiriliyordu. Alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşlar bu kuyruklarda sosyal mesafe kurallarına uymakta güçlük yaşıyorlardı.

Alınan önlemlere bugün yenisi eklendi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekipleri tarafından getirilen demir bariyerler, banka ve ATM önlerine yerleştirildi. Bu kapsamda sosyal mesafenin hassas olduğu banka ve PTT kuyruklarında gerek sıranın bozulmaması, gerekse sosyal mesafeye dikkat edilmesi için önlem alındı.

Uzun kuyruklara demir bariyer ayarı

Kaynak: İHA

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