Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
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Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde

20.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:00
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan ve Ankara-İstanbul arasında köprü görevi gören Anadolu TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk, kısıtlamalarda yerini sakinliğe bıraktı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan ve Ankara-İstanbul arasında köprü görevi gören Anadolu TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk, kısıtlamalarda yerini sakinliğe bıraktı. Genelde yoğunluğun yaşandığı Sakarya geçişinde, kısıtlama günlerinde boş kalan otoyol havadan da görüntülendi.

Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından olan Anadolu TEM Otoyolunda kısıtlama günlerinde sessizlik hakim. Genelde yoğunluğun yaşandığı ve uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen otoyolun Sakarya geçişi kısıtlama günlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Bayram öncesi ve sonrası adeta kilitlenen trafik görüntüleri ile akıllarda yer eden ve kısıtlama günlerinde adete bomboş kalan TEM Otoyolu havadan da görüntülendi.

Öte yandan, otoyolu kısıtlama günlerinde çoğunlukla otobüsler başta olmak üzere; yük taşımak için yola çıkan kamyon, kamyonet ve tırların kullandığı görüldü. Havadan da görüntülenen otoyolda araç trafiği neredeyse yok denecek kadar aza indi.

-İHA-

Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde
Uzun kuyruklar ile gündeme gelen otoyol bakın şimdi ne halde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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