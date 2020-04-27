Uzun kuyruğun oluştuğu Kızılay'ın yardımı sosyal mesafe denetimi ile yapıldı
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Uzun kuyruğun oluştuğu Kızılay'ın yardımı sosyal mesafe denetimi ile yapıldı

Aksaray'da Kızılay tarafından yapılan un ve yağ yardımında yüzlerce kişi Kızılay Şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun kuyruğun oluştuğu Kızılay'ın yardımı sosyal mesafe denetimi ile yapıldı
27.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:02

Aksaray'da Kızılay tarafından yapılan un ve yağ yardımında yüzlerce kişi Kızılay Şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bekçi ve polis ekiplerince sağlanan sosyal mesafe denetimi ile yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) kapsamında etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray'da devlet tarafından yapılan yardım ve destekler devam ediyor. Bu kapsamda Aksaray'da da çeşitli yardım ve destek faaliyetlerinde bulunan Kızılay Şube Başkanlığının çalışmalarını duyan yüzlerce vatandaş Kızılay Şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bin 200 kişi yardım için Kızılay Şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yardım sırasında sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri de polis ve bekçiler tarafından sağlandı. Polis ekipleri polis otosundan megafon aracılığıyla uyarılarda bulunurken, bekçi ekipleri de tüm vatandaşları bir bir uyararak hem sosyal mesafeyi hem de güvenliği sağladı. Uzun kuyruklar olmasına rağmen vatandaşlar çok fazla beklemeden hızlı bir şekilde yardımlarını alarak evlerine gitti.

"Sosyal mesafeyi koruyarak dağıtıma devam ediyoruz"

Konuyla ilgili bilgiler veren Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, vatandaşlara daha önce paket dağıttıklarını belirterek, una talebin daha fazla olduğunu söyledi. Bu nedenle uzun kuyrukların oluştuğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, sosyal mesafe kurallarını da bekçi ve polis ekipleriyle sağlayarak yardımı sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Öztürk, "15 kilogram un, 5 kilo yağ, 5 kilo şeker, 1 kilo çay ve buna benzer şeyler. Fakat paket değil de tek olarak dağıtıyoruz. Anca yetiştirebiliyoruz. Yoğun bir ilgi var una. Şu anda bin tane un vardı depoda herhalde 300 falan kaldı. Tekrar devamı gelecek. İnşallah elimizden geldiği kadar dağıtımlarımızı yapacağız. Dağıtım esnasında sosyal mesafeyi de Allah razı olsun müdürlerimizden, bekçileri gönderdiler, sosyal mesafeyi koruyarak dağıtıma devam ediyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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