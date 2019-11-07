Uzun Kız Filmi

07.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:58

1945 yılında yaşanan II. Dünya savaşı, birçok şehrin yıkılmasına, insanların fiziksel ve zihinsel olarak hasar almasına neden olur. Savaşın üzerinden ayların geçmesine rağmen, etkilerinin oldukça taze olduğu bu dönemde yaşayan Iya, cepheden dönen arkadaşı Masha ile birlikte hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışır. Görüntü itibari ile diğer insanlardan ayrılan Iya, Masha’nın otoritesi altında yaşamaya başlar ve bu durum iki kadının ilişkilerinin farklı boyuta taşınmasına neden olur.

Yönetmen: Kantemir Balagov

Senaryo: Kantemir Balagov, Aleksandr Terekhov

Oyuncular: Konstantin Balakirev, Andrey Bykov, Olga Dragunova, Timofey Glazkov, Ksenia Kutepova, Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Igor Shirokov

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Dylda/ Beanpole

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 137 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 06.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com