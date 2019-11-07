Uzun Kız Filmi
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1945 yılında yaşanan II. Dünya savaşı, birçok şehrin yıkılmasına, insanların fiziksel ve zihinsel olarak hasar almasına neden olur. Savaşın üzerinden ayların geçmesine rağmen, etkilerinin oldukça taze olduğu bu dönemde yaşayan Iya, cepheden dönen arkadaşı Masha ile birlikte hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışır. Görüntü itibari ile diğer insanlardan ayrılan Iya, Masha’nın otoritesi altında yaşamaya başlar ve bu durum iki kadının ilişkilerinin farklı boyuta taşınmasına neden olur.
Yönetmen: Kantemir Balagov
Senaryo: Kantemir Balagov, Aleksandr Terekhov
Oyuncular: Konstantin Balakirev, Andrey Bykov, Olga Dragunova, Timofey Glazkov, Ksenia Kutepova, Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Igor Shirokov
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Dylda/ Beanpole
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 137 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 06.12.2019
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