Uzun İlişkinin Sırrı?? | Soru Cevap | Gözde Tezer

Aşkı aramayı bırakanlara, hayal kırıklıkları yüzünden artık aşka inanmayanlara çektim bu videoyu; ben de öyleydim. Ama değişebiliyormuş. Evlilik ve uzun ilişkiye dair sizden gelen soruların cevapları da videoda! Bu linkten abone olmayı da unutmayın ayıp: )) https: //goo.gl/UlsJ9v