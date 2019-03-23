Uzun: "Gönüllerin Başkanı Olacağım"

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, "Tüm hemşehrilerimin gönlüne girmek için çalışacağız" dedi.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun seçim ziyaretlerini sürdürüyor. Alaplı'da mahalle ziyaretlerini sürdüren Uzun esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaptı. Alaplı'ya hizmet aşkıyla yola çıktığını söyleyen Celil Uzun, Yeni Siteler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Alaplı şehir merkezinin vitrini olacağı sözünü yenileyen Celil Uzun; "30 yıldan beri yaşadığım bu ilçeye vefa borcum var. Yaşadığım ilçenin daha modern, daha kaliteli hizmet almasını istiyorum. Yeni ufuklar açmak, sizlerle bütünleşip sizlerin istekleri doğrultusunda hizmet vermek tek amacım. Gönüllerin başkanı olacağım" dedi.

Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılanan Celil Uuzn, göreve gelmesi durumunda halkla iç içe, omuz omuza çalışacağının da sözünü verirken, "Hizmetlerimizle halkımızın gönüllerine girmek bizim için en büyük mükafat olacaktır. Kimse beni bir belediye başkanı olarak değil, abisi, kardeşi, evladı olarak görecek. Cadde de sokakta beni gören kardeşim 'Celil abi' diye sarıldığında, cami çıkışında elimi sıkan Mehmet Amcam 'Ahmet kardeşim' pazardan dönen Ayşe Teyzem 'Ahmet evladım' dediğinde kendimi başarılı sayacağım" dedi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Celil Uzun, hayatı zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ile sorunları çözeceklerini belirterek, odasının kapısının hiçbir zaman kapalı olmayacağını da kaydetti. AK Parti belediye başkan adayı Mehmet Celil Uzun,Mahalle ziyareti ardından Kuzey Bakım Merkezini ziyaret ederek, yaşlılarla samimi bir sohbet havasında onların ortak sevinçlerini paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA