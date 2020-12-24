Uzun Covid | Aylarca geçmeyen semptomların nedeni

İlk COVID-19 enfeksiyonundan aylar sonra, binlerce insan hala yorgunluk, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi semptomlarla boğuşuyor.

İlk COVID-19 enfeksiyonundan aylar sonra, binlerce insan hala yorgunluk, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi semptomlarla boğuşuyor. Bu duruma "Uzun Covid" deniyor. En yaygın semptomlara bakıp kimlerin Uzun Covid hastası olmaya daha yatkın olduğunu araştırdık.

Kaynak: DailyMotion.com