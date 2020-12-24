Uzun Covid | Aylarca geçmeyen semptomların nedeni
24.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:47
İlk COVID-19 enfeksiyonundan aylar sonra, binlerce insan hala yorgunluk, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi semptomlarla boğuşuyor.
İlk COVID-19 enfeksiyonundan aylar sonra, binlerce insan hala yorgunluk, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi semptomlarla boğuşuyor. Bu duruma "Uzun Covid" deniyor. En yaygın semptomlara bakıp kimlerin Uzun Covid hastası olmaya daha yatkın olduğunu araştırdık.
Kaynak: DailyMotion.com