Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor
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Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor

FETÖ'nün ikinci adamı olan ve 'Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun iki yakınının yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı iki sanık hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan sanıkların 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.

14.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:29
Uzun Cevdet'in yakını olan iki sanık FETÖ'dan yargılanıyor

FETÖ'nün ikinci adamı olan ve 'Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun iki yakınının yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı iki sanık hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan sanıkların 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.


15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında açılan FETÖ davaları tüm hızıyla sürüyor. Dava kapsamında Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün ikinci adamı olan ve 'Uzun Cevdet' lakabıyla tanınan Cevdet Türkyolu'nun kız kardeşi Vildan E. ve eniştesi Kemal E.'nin yargılanmasına devam edildi. Davaya sanıklar ve avukatlar katıldı. Cumhuriyet savcısı, davada celse arasında mahkemeye sunduğu iki sanık hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrarladı.


Sanıkları, avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanık ve avukatların savunmalarını hazırlaması için davayı ileri ki bir tarihe erteledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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