Uzun Çarşı'nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı
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Uzun Çarşı'nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı

Uzun Çarşı'nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi'nin en işlek çarşılarından olan Uzun Çarşı'daki alt ve üst yapının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Develi'nin en işlek çarşılarından olan Uzun Çarşı'daki alt ve üst yapının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Doğalgaz hattının çekilmesi, yağmur drenaj borusu yapılması ve kanalizasyonunun yenilenmesi için zemindeki bazaltların sökülmesiyle işe başlayan ekipler alt yapı çalışmalarının ardından çarşının aydınlatılması, tek tip tabelaların yerleştirilmesi ve dış cephelerin kaplanması gibi üst yapı çalışmalarını devam ettirecekler. Yapılacak çalışmaların Develi'nin tarihi dokusuna uygun olarak yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Develimizin en eski ve en işlek çarşılarından olan ve hemşerilerimizin de yoğun olarak tercih ettiği Uzun Çarşımızı daha da güzelleştirmek, esnafımızın ve hemşerilerimizin daha rahat şekilde kullanabilmesi için alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede bitirtmeyi planladığımız çalışmaların ardından Uzun Çarşımızla birlikte Develimizin de çehresi değişecek. Yapılacak çalışmaların şimdiden çarşı esnafımıza ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Uzun Çarşı'nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı
Uzun Çarşı'nın alt ve üst yapı çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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