Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor
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Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor

27.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:27

Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor Modern AVM'lerin başlangıcı olan Uzun Çarşı, 150 yıldır tarihe tanıklık ediyorSAKARYA – Sakarya'nın simgelerinden olan ve yaklaşık 150 yıldır ayakta kalan Uzun Çarşı, tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.

Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor

Modern AVM'lerin başlangıcı olan Uzun Çarşı, 150 yıldır tarihe tanıklık ediyor

SAKARYA – Sakarya'nın simgelerinden olan ve yaklaşık 150 yıldır ayakta kalan Uzun Çarşı, tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Kısıtlama günlerinde görüntüsüyle kendine hayran bırakan tarihi yapı havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yer alan kentin tarihi simgelerinden Uzun Çarşı, yaklaşık 150 yıldır tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Geleneksel kent dokusunu ve kimliğini yansıtan temel mekanlardan olan çarşının kurucuları Rum ve Ermeni esnaflar olarak biliniyor. Osmanlı ve Ermeni mimarisinden izler taşıyan çarşı, yaklaşık bir buçuk asırdır kuru kahvecisinden helvacısına, manifaturacısından aktarına yerli ve göçmen esnafa ev sahipliği yapıyor. Kültürel geçmişiyle dikkat çeken ve şehir ticaretinin kalbinin attığı yer olan tarihi çarşıda unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar da yaşatılıyor.

Kuşaklar boyu şehrin ticaretine ve günlük yaşamına yön veren Uzun Çarşı'yı bazı vatandaşlar alışveriş için kullanırken, bazı vatandaşlarda geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Yaklaşık 2 yıl önce restore edilerek modern bir hale bürünen tarihi yapı, bakırcılar, ayakkabıcılar, balıkçılar ve tenekeciler bölümüyle bir bütün olarak modern AVM'lerin başlangıcını oluşturuyor. Osmanlı ve Ermeni mimarisinden izler taşıyan, kısıtlama günlerinde de gece ve gündüz görüntüsüyle kendine hayran bırakan tarihi Uzun Çarşı havadan görüntülendi.

Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor
Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor
Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor
Uzun Çarşı alışveriş tarihinin en büyük tanığı olarak ayakta duruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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