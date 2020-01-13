Uzun Boylu ve Kısa Boylu İnsanların Başına Gelen Komik Sorunlar

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Kabul edelim ki, uzun olmak avantajlı olabilir ama her zaman değil. Aynı şekilde kısa olmanın da kendince avantajları var.



Bu videoda kısa veya uzun olmanın farkları biraz esprili bir dille anlatılmış.



